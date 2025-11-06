Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Headway.co wynosi $260K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Headway.co. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$260K
Poziom
Senior
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Headway.co?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Headway.co, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Headway.co in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $351,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Headway.co dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area wynosi $260,480.

