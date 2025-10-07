Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Danych in India w HDFC wynosi ₹1.61M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w HDFC. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Mediana Pakietu
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.61M
Poziom
E3
Podstawa
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
0 Lata
Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Danych w HDFC in India wynosi rocznie ₹2,376,025. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w HDFC dla stanowiska Inżynier Danych in India wynosi ₹1,609,140.

