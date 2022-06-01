Katalog firm
Hays
Hays Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Hays wynosi od $12,902 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $163,439 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Hays. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Sprzedaż
Median $118K
Asystent Administracyjny
$35.4K
Analityk Danych
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektant Graficzny
$59.3K
Zasoby Ludzkie
$62.7K
Menedżer Projektu
$56.2K
Rekruter
$12.9K
Inżynier Oprogramowania
$42.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$163K
Architekt Rozwiązań
$95.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Hays jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $163,439. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hays wynosi $60,967.

