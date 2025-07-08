Katalog firm
Haus Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Haus wynosi od $140,700 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $199,000 dla Operacje Przychodów na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Haus. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Operacje Przychodów
$199K
Inżynier Oprogramowania
$141K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Haus jest Operacje Przychodów at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $199,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Haus wynosi $169,850.

