Katalog firm
Harvest Partners
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Harvest Partners Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Harvest Partners waha się od $89,445 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $241,200 dla Copywriter na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Harvest Partners. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Copywriter
$241K
Zasoby ludzkie
$166K
Konsultant zarządzania
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$157K
Menedżer produktu
$89.4K
Kierownik programu
$159K
Rekruter
$159K
Inżynier oprogramowania
$189K
Badacz UX
$148K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Harvest Partners הוא כותב פרסומי at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $241,200. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Harvest Partners הוא $158,790.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Harvest Partners

Powiązane firmy

  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Intuit
  • Dropbox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby