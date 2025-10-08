Katalog firm
Happiest Minds
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Danych

  • India

Happiest Minds Inżynier Danych Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Danych in India w Happiest Minds wynosi ₹830K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Happiest Minds. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Mediana Pakietu
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Łącznie rocznie
₹830K
Poziom
C2
Podstawa
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Happiest Minds?

₹13.98M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Danych w Happiest Minds in India wynosi rocznie ₹2,905,978. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Happiest Minds dla stanowiska Inżynier Danych in India wynosi ₹829,664.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Happiest Minds

Powiązane firmy

  • Square
  • Intuit
  • Microsoft
  • Snap
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby