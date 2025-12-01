Gusto Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Gusto wynosi od $199K year dla L2 do $393K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $399K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Gusto. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( USD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 20 % ROK 1 20 % ROK 2 20 % ROK 3 20 % ROK 4 20 % ROK 5 Typ Akcji Options W Gusto, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień: 20 % uprawnia w 1st - ROK ( 20.00 % rocznie )

20 % uprawnia w 2nd - ROK ( 1.67 % miesięcznie )

20 % uprawnia w 3rd - ROK ( 1.67 % miesięcznie )

20 % uprawnia w 4th - ROK ( 1.67 % miesięcznie )

20 % uprawnia w 5th - ROK ( 1.67 % miesięcznie ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji Options W Gusto, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

Jaki jest harmonogram uprawnień w Gusto ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Produktu oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.