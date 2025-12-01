Katalog firm
Gusto
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Gusto Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w Gusto wynosi od $152K year dla L2 do $166K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $170K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Gusto. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$152K
$124K
$27.9K
$0
L3
$180K
$157K
$21.3K
$1.9K
L4
$166K
$139K
$27.5K
$0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Gusto, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (1.67% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Gusto, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Uwzględnione Stanowiska

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Gusto in United States wynosi rocznie $220,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gusto dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $167,000.

Inne zasoby

