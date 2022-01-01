Katalog firm
GSK Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń GSK waha się od $6,733 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $392,700 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy GSK. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $177K
Naukowiec danych
Median $86.1K
Asystent administracyjny
$71.7K

Inżynier biomedyczny
$169K
Kierownik operacji biznesowych
$28.8K
Analityk biznesowy
$28.2K
Inżynier automatyk
$91.3K
Obsługa klienta
$36.1K
Kierownik nauki o danych
$60.3K
Analityk finansowy
$65.3K
Specjalista IT
$59.7K
Konsultant zarządzania
$114K
Marketing
$248K
Operacje marketingowe
$75.9K
Projektant produktu
$55.4K
Menedżer produktu
$60.5K
Kierownik programu
$129K
Kierownik projektu
$393K
Rekruter
$80.6K
Sprawy regulacyjne
$97.8K
Sprzedaż
$6.7K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$105K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$86.1K
Architekt rozwiązań
$161K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la GSK este Kierownik projektu at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $392,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GSK este $83,329.

