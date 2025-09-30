Katalog firm
Grid Dynamics
Grid Dynamics Inżynier Oprogramowania Pensje w Warsaw Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area w Grid Dynamics wynosi od PLN 83.2K year dla T1 do PLN 389K year dla T4. Medianna pakietu rekompensaty in Warsaw Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 305K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grid Dynamics. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
Junior Software Engineer(Poziom początkujący)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Grid Dynamics, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Najczęściej zadawane pytania

Grid Dynamics şirketindeki in Warsaw Metropolitan Area Inżynier Oprogramowania pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 388,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grid Dynamics şirketinde Inżynier Oprogramowania rolü in Warsaw Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 304,586 tutarındadır.

