Katalog firm
Grid Dynamics
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • San Francisco Bay Area

Grid Dynamics Analityk Danych Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in San Francisco Bay Area w Grid Dynamics wynosi $130K year dla T2. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $130K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grid Dynamics. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Grid Dynamics, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Grid Dynamics in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $130,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Grid Dynamics dla stanowiska Analityk Danych in San Francisco Bay Area wynosi $130,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Grid Dynamics

Powiązane firmy

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby