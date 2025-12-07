Katalog firm
Greytip Software
Greytip Software Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Greytip Software wynosi od ₹1M do ₹1.45M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Greytip Software. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$12.9K - $15K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Greytip Software?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Greytip Software in India wynosi rocznie ₹1,452,337. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Greytip Software dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,000,770.

Inne zasoby

