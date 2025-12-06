Katalog firm
Greenway Health
Greenway Health Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Greenway Health wynosi od ₹4.65M do ₹6.6M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Greenway Health. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$60.1K - $71.1K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$52.9K$60.1K$71.1K$75.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Greenway Health in India wynosi rocznie ₹6,596,043. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Greenway Health dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹4,645,908.

