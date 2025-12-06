Katalog firm
Greentech Industries
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

Greentech Industries Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Greentech Industries wynosi od BDT 4.07M do BDT 5.57M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Greentech Industries. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Cyberbezpieczeństwa zgłoszeń w Greentech Industries aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Greentech Industries?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Cyberbezpieczeństwa oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Greentech Industries wynosi rocznie BDT 5,573,707. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Greentech Industries dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi BDT 4,071,229.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Greentech Industries

Powiązane firmy

  • PayPal
  • Tesla
  • Square
  • Spotify
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greentech-industries/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.