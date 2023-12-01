Katalog firm
Greenphire
Greenphire Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Greenphire wynosi od $101,490 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $136,178 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Greenphire. Ostatnia aktualizacja: 9/9/2025

$160K

Menedżer Produktu
$136K
Menedżer Projektu
$101K
Inżynier Oprogramowania
$130K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Greenphire jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $136,178. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Greenphire wynosi $130,340.

