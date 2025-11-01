Katalog firm
GrammaTech
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

GrammaTech Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w GrammaTech wynosi $100K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GrammaTech. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
GrammaTech
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$100K
Poziom
II
Podstawa
$100K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w GrammaTech?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w GrammaTech in United States wynosi rocznie $137,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GrammaTech dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $100,000.

