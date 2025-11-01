Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Grainger wynosi od $107K year dla Software Engineer I do $195K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $139K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grainger. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
