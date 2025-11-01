Katalog firm
Grafana
Grafana Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United States w Grafana wynosi $285K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grafana. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Łącznie rocznie
$285K
Poziom
L5
Podstawa
$201K
Stock (/yr)
$0
Premia
$83.8K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
9 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Grafana, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Grafana in United States wynosi rocznie $286,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Grafana dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $283,999.

