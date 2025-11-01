Katalog firm
Grafana
Grafana Sprzedaż Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grafana. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹15.96M - ₹18.56M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Grafana, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Grafana in India wynosi rocznie ₹20,643,406. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Grafana dla stanowiska Sprzedaż in India wynosi ₹14,745,290.

