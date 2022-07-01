Katalog firm
Gradient AI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Gradient AI wynosi od $122,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $185,000 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Gradient AI. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Analityk Danych
Median $185K
Inżynier Oprogramowania
Median $122K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Gradient AI jest Analityk Danych z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $185,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gradient AI wynosi $182,580.

