GoPro Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GoPro wynosi od $72,563 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $291,450 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GoPro. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $72.6K
Rozwój Biznesu
$291K
Analityk Danych
$139K

Inżynier Sprzętu
$97.8K
Inżynier Mechanik
$187K
Projektant Produktu
$189K
Menedżer Produktu
$114K
Menedżer Projektu
$111K
Menedżer Programów Technicznych
$230K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W GoPro, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w GoPro jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $291,450. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GoPro wynosi $139,300.

Inne zasoby

