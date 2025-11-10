Katalog firm
Google

Menedżer Projektowania Produktu Poziom

L6

Poziomy w Google

  1. L3
  2. L4
  3. L5
Średnia Rocznie Całkowite wynagrodzenie
$485,400
Wynagrodzenie podstawowe
$230,600
Akcje ()
$212,800
Premia
$42,000

Najnowsze zgłoszenia wynagrodzeń
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
