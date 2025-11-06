Katalog firm
Goodnotes
  • Greater London Area

Goodnotes Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater London Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Goodnotes wynosi od £50.7K year dla L2 do £74.1K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £91K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Goodnotes. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Entry Level Software Engineer(Poziom początkujący)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Goodnotes?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Goodnotes in Greater London Area wynosi rocznie £164,567. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Goodnotes dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater London Area wynosi £89,611.

