Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Goodnotes wynosi od £50.7K year dla L2 do £74.1K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater London Area year wynosi w sumie £91K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Goodnotes. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko