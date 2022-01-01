Katalog firm
Goibibo
Goibibo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Goibibo wynosi od $11,854 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $65,444 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Goibibo. Ostatnia aktualizacja: 10/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $15.6K

Inżynier Oprogramowania Backend

Projektant Produktu
$11.9K
Menedżer Produktu
$60.9K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$65.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Goibibo jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $65,444. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Goibibo wynosi $38,255.

