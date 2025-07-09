Godrej Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Godrej waha się od $5,923 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $75,375 dla Rozwój biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Godrej. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Rozwój biznesu
$75.4K
Analityk danych
$5.9K
Zasoby ludzkie
$12.5K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Godrej to Rozwój biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $75,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Godrej wynosi $12,532.

Inne zasoby