GoBolt Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GoBolt wynosi od $29,804 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $132,184 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GoBolt. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $88.3K
Obsługa Klienta
$29.8K
Analityk Danych
$90.5K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$132K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w GoBolt jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $132,184. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GoBolt wynosi $89,390.

