Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w GOAT wynosi od $247K do $345K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GOAT. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$267K - $310K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$247K$267K$310K$345K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W GOAT, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w GOAT in United States wynosi rocznie $345,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GOAT dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $246,500.

