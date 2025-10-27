Katalog firm
GOAT
GOAT Księgowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Księgowy in United States w GOAT wynosi od $58.7K do $82.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GOAT. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$63.5K - $73.8K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W GOAT, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w GOAT in United States wynosi rocznie $82,110. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GOAT dla stanowiska Księgowy in United States wynosi $58,650.

Inne zasoby