Globys Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Globys wynosi od $88,329 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $229,140 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Globys. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Menedżer Produktu
$171K
Menedżer Projektu
$88.3K
Inżynier Oprogramowania
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Globys jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $229,140. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Globys wynosi $170,850.

