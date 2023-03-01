Katalog firm
Globus Medical
Globus Medical Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Globus Medical wynosi od $68,340 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Biomedyczny na dolnym końcu do $203,010 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Globus Medical. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K
Inżynier Biomedyczny
$68.3K
Inżynier Mechanik
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Produktu
$179K
Menedżer Projektu
$166K
Menedżer Programu Technicznego
$203K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Globus Medical jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $203,010. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Globus Medical wynosi $144,851.

Inne zasoby