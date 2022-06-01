Katalog firm
GLOBO
GLOBO Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GLOBO wynosi od $11,613 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $120,600 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GLOBO. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $29.8K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
$99.5K
Projektant Produktu
$11.6K

Menedżer Produktu
$60.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$106K
Menedżer Programu Technicznego
$121K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w GLOBO jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $120,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GLOBO wynosi $79,788.

