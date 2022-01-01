Katalog firm
Globant
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Globant Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Globant wynosi od $11,235 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing in Argentina na dolnym końcu do $298,500 dla Rozwój Biznesu in Colombia na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Globant. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Programista Stron Internetowych

Menedżer Projektu
Median $19.5K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $40.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Architekt Rozwiązań
Median $126K
Menedżer Programu Technicznego
Median $190K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $196K
Księgowy
$15.9K
Asystent Administracyjny
$143K
Menedżer Operacji Biznesowych
$33.6K
Analityk Biznesowy
$46.4K
Rozwój Biznesu
$299K
Obsługa Klienta
$50.3K
Zasoby Ludzkie
$15.2K
Technolog Informacyjny (IT)
$13.3K
Konsultant Zarządzania
$71.9K
Marketing
$11.2K
Operacje Marketingowe
$52.3K
Projektant Produktu
$46.8K
Menedżer Produktu
$39.4K
Menedżer Programu
Median $219K
Sprzedaż
$80.4K
Inżynier Sprzedaży
$121K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Globant jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $298,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Globant wynosi $46,752.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Globant

Powiązane firmy

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby