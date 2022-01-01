Katalog firm
GlobalLogic
GlobalLogic Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GlobalLogic wynosi od $1,516 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Venture Capital na dolnym końcu do $240,000 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GlobalLogic. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Architekt Rozwiązań
Median $240K

Architekt Danych

Menedżer Produktu
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $177K
Księgowy
$166K
Analityk Biznesowy
$22.3K
Obsługa Klienta
$36.7K
Operacje Obsługi Klienta
$74.5K
Analityk Danych
$22.5K
Analityk Danych
$111K
Analityk Finansowy
$167K
Inżynier Sprzętu
$27.9K
Konsultant Zarządzania
$30K
Projektant Produktu
$69.5K
Menedżer Projektu
$194K
Rekruter
$98K
Sprzedaż
$214K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$74.5K
Menedżer Programu Technicznego
$124K
Badacz UX
$95.5K
Inwestor Venture Capital
$1.5K
Najczęściej zadawane pytania

Най-високо платената позиция в GlobalLogic е Architekt Rozwiązań с годишно общо възнаграждение от $240,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GlobalLogic е $74,511.

