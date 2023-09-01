Katalog firm
Global Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Global wynosi od $10,854 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $110,090 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Global. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $99.6K
Analityk Biznesowy
$17.2K
Technolog Informacyjny (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operacje Marketingowe
$26.1K
Projektant Produktu
$10.9K
Rekruter
$99.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$110K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Global jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $110,090. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Global wynosi $46,518.

