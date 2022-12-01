Katalog firm
Glean
Glean Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Glean wynosi od $62,409 całkowitej rekompensaty rocznie dla Architekt Rozwiązań na dolnym końcu do $1,054,700 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Glean. Ostatnia aktualizacja: 8/28/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $340K
Analityk Danych
$261K

Rekruter
$86.1K
Sprzedaż
$289K
Inżynier Sprzedaży
$230K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$1.05M
Architekt Rozwiązań
$62.4K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Glean, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Glean jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $1,054,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Glean wynosi $245,692.

