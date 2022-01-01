Glassdoor Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Glassdoor wynosi od $11,551 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $342,705 dla Operacje Marketingowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Glassdoor. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $192K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
Median $190K
Projektant Produktu
Median $153K
Badacz UX
Median $254K
Menedżer Operacji Biznesowych
$205K
Sukces Klienta
$122K
Analityk Danych
$129K
Menedżer Analityki Danych
$250K
Operacje Marketingowe
$343K
Menedżer Programu
$279K
Menedżer Projektu
$110K
Sprzedaż
$11.6K
Menedżer Programu Technicznego
$139K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Glassdoor jest Operacje Marketingowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $342,705. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Glassdoor wynosi $192,000.

