Katalog firm
GKN
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

GKN Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GKN wynosi od $25,789 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $210,940 dla Inżynier Automatyk na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GKN. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Automatyk
$211K
Inżynier Mechanik
$44.6K
Projektant Produktu
$25.8K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Menedżer Programu
$46.5K
Sprzedaż
$101K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w GKN jest Inżynier Automatyk at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $210,940. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GKN wynosi $46,528.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla GKN

Powiązane firmy

  • Snap
  • Intuit
  • Amazon
  • Tesla
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gkn/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.