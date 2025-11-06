Katalog firm
Gigamon
Gigamon Inżynier Oprogramowania Pensje w Chennai Metropolitan Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Chennai Metropolitan Area w Gigamon wynosi ₹2.63M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Gigamon. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Łącznie rocznie
₹2.63M
Poziom
hidden
Podstawa
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹266K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Gigamon in Chennai Metropolitan Area wynosi rocznie ₹4,858,576. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gigamon dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Chennai Metropolitan Area wynosi ₹1,458,096.

