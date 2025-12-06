Katalog firm
Giant Magellan Telescope
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzętu in United States w Giant Magellan Telescope wynosi od $143K do $195K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Giant Magellan Telescope. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$153K - $185K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$143K$153K$185K$195K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Giant Magellan Telescope?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Giant Magellan Telescope in United States wynosi rocznie $194,880. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Giant Magellan Telescope dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $142,800.

Inne zasoby

