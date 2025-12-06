Katalog firm
Ghost
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Ghost Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Czech Republic w Ghost wynosi od CZK 1.81M do CZK 2.47M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ghost. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$91K - $110K
Czech Republic
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$85K$91K$110K$116K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Oprogramowania zgłoszeń w Ghost aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ghost?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ghost in Czech Republic wynosi rocznie CZK 2,466,972. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ghost dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Czech Republic wynosi CZK 1,807,695.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Ghost

Powiązane firmy

  • LinkedIn
  • Databricks
  • Facebook
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghost/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.