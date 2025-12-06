Katalog firm
Ghost Autonomy
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzętu in United States w Ghost Autonomy wynosi od $197K do $270K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ghost Autonomy. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$214K - $254K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$197K$214K$254K$270K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ghost Autonomy?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Ghost Autonomy in United States wynosi rocznie $270,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ghost Autonomy dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $197,400.

Inne zasoby

