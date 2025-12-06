Katalog firm
GHG
GHG Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United States w GHG wynosi od $84K do $115K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GHG. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$91K - $108K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$84K$91K$108K$115K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w GHG?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w GHG in United States wynosi rocznie $115,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GHG dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $84,000.

Inne zasoby

