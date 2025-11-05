Katalog firm
GFT Group
  • Warsaw Metropolitan Area

GFT Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Warsaw Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area w GFT Group wynosi PLN 167K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Warsaw Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 174K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GFT Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w GFT Group?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Programista Salesforce

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w GFT Group in Warsaw Metropolitan Area wynosi rocznie PLN 280,650. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GFT Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area wynosi PLN 174,384.

