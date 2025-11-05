Katalog firm
GFT Group
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Madrid Metropolitan Area

GFT Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Madrid Metropolitan Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area w GFT Group wynosi €42.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GFT Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Łącznie rocznie
€42.7K
Poziom
L4
Podstawa
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Programista Salesforce

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w GFT Group in Madrid Metropolitan Area wynosi rocznie €64,842. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GFT Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area wynosi €42,681.

Inne zasoby