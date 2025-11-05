Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Italy w GFT Group wynosi od €26K year dla Junior Software Engineer do €29.7K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Italy year wynosi w sumie €27.1K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GFT Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
(Poziom początkujący)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w GFT Group?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Programista Salesforce

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w GFT Group in Italy wynosi rocznie €31,990. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GFT Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Italy wynosi €25,987.

