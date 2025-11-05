Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Italy w GFT Group wynosi od €26K year dla Junior Software Engineer do €29.7K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Italy year wynosi w sumie €27.1K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GFT Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko