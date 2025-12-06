Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Germany w Getsafe wynosi od €72.5K do €99.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Getsafe. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$90.4K - $107K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$83.5K$90.4K$107K$114K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Getsafe in Germany wynosi rocznie €99,210. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Getsafe dla stanowiska Analityk Danych in Germany wynosi €72,466.

