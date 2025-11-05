Katalog firm
GEP Worldwide
  • Pensje
  • Konsultant Zarządzania

  • Wszystkie pensje Konsultant Zarządzania

  • India

GEP Worldwide Konsultant Zarządzania Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Konsultant Zarządzania in India w GEP Worldwide wynosi ₹1.34M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GEP Worldwide. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.34M
Poziom
L2
Podstawa
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹154K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w GEP Worldwide?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w GEP Worldwide in India wynosi rocznie ₹2,540,295. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GEP Worldwide dla stanowiska Konsultant Zarządzania in India wynosi ₹1,321,292.

