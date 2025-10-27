Katalog firm
Genesys
Genesys Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in Canada w Genesys wynosi CA$272K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Genesys. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Łącznie rocznie
CA$272K
Poziom
-
Podstawa
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$54.3K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
18 Lata
Jakie są poziomy kariery w Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Genesys in Canada wynosi rocznie CA$204,196. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Genesys dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Canada wynosi CA$204,196.

