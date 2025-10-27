Katalog firm
Genesys
Genesys Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Genesys wynosi od $163K year dla L2 do $292K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $205K.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w Genesys?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Genesys in United States wynosi rocznie $291,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Genesys dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $174,000.

Wyróżnione oferty pracy

Inne zasoby