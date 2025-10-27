Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Genesys wynosi od $163K year dla L2 do $292K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $205K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Genesys. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
