Genesys
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Genesys Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in Ireland w Genesys wynosi od €46.3K year dla L1 do €56.2K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in Ireland year wynosi w sumie €47.7K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Genesys. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w Genesys?

Uwzględnione Stanowiska

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Genesys in Ireland wynosi rocznie €120,596. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Genesys dla stanowiska Projektant Produktu in Ireland wynosi €52,350.

