Wynagrodzenie Projektant Produktu in Ireland w Genesys wynosi od €46.3K year dla L1 do €56.2K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in Ireland year wynosi w sumie €47.7K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Genesys. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
